Звезды футбольного клуба "Рубин" сыграют с молодыми дипломатами на KazanForum

На KazanForum 16 мая состоится товарищеский футбольный матч, в котором примут участие молодые дипломаты стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и звезды футбольного клуба "Рубин", сообщает пресс-служба форума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии