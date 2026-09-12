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Starlink против вышек: SpaceX хочет построить мобильную сеть из космоса, в T-Mobile считают, что «это просто немыслимо»

Starlink против вышек: SpaceX хочет построить мобильную сеть из космоса, в T-Mobile считают, что «это просто немыслимо»

При том, что SpaceX и T-Mobile являются партнерами и совместно развивают сервис T-Satellite SpaceX рассматривает возможность превратить Starlink Mobile в полноценного мобильного оператора с 5G-связью прямо со спутников.

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