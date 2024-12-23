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Кто осуществляет власть в России: «советы муфтиев» или госорганы?

Кто осуществляет власть в России: «советы муфтиев» или госорганы?

Муфтий Гайнутдин посягает на конституционные основы государства Муфтий Равиль Гайнутдин заявил, что многожёнство «не нарушает светское законодательство России»: «Является ли многожёнство вторжением в сферу светского законодательства? Абсолютно нет, поскольку речь идёт не о гражданском браке, а о религиозном браке, который является внутренним делом мусульманской общины.

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