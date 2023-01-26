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Бут об убийстве отца в 90-е: «Вижу – человек лежит в крови. В ужасе делаю пару шагов, оборачиваюсь и понимаю, что это папа»

Победитель Лиги чемпионов сезона-1996/97 Владимир Бут рассказал об убийстве его отца. Владимир Георгиевич Бут, вице-президент «Черноморца», был застрелен 27 сентября 1993 года.

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