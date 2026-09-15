"Стояла почти двое суток": ситуация с бензином в Екатеринбурге и области 15 сентября

На днях Екатеринбург занял первое место по доступности бензина. Но так ли всё на самом деле? Пока водители в Екатеринбурге радуются исчезновению очередей и появлению топлива на АЗС, жители Свердловской области продолжают жить в режиме жесткой экономии.