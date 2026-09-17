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Мировое обозрение

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Первые участки в Единый день голосования в России открылись на Дальнем Востоке

Первые участки в Единый день голосования в России открылись на Дальнем Востоке

Первые избирательные участки в России открылись ровно в 23:00 по московскому времени 17 сентября. Формально это было ещё 17-е в столице, но на Камчатке уже наступило утро 18-го — и именно там, на самом востоке страны, начался единый день голосования.

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