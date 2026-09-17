Первые участки в Единый день голосования в России открылись на Дальнем Востоке

Первые избирательные участки в России открылись ровно в 23:00 по московскому времени 17 сентября. Формально это было ещё 17-е в столице, но на Камчатке уже наступило утро 18-го — и именно там, на самом востоке страны, начался единый день голосования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым