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Сербия проведет конгресс для ознакомления с преимуществами членства в БРИКС

Сербия проведет конгресс для ознакомления с преимуществами членства в БРИКС

Заместитель председателя «Движения социалистов» Сербии Боян Торбица заявил, что осенью конгресс проведет мероприятие с участием экспертов и представителей стран-членов БРИКС для ознакомления с условиями и преимуществами членства в организации.

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