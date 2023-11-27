Бобруйской милиции - 105 лет.

Как сообщили в УВД облисполкома, среди почетных гостей на торжественном мероприятии присутствовали первый заместитель начальника управления полковник милиции Александр Германович и председатель Белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск полковник милиции в отставке Валентин Потапович.