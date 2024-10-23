Вооруженные силы России уничтожили штаб-квартиру ГБР Украины в Запорожье

Во время военных действий между Россией и Украиной произошло знаменательное событие - российская армия нанесла ракетный удар по штаб-квартире Государственного бюро расследований (ГБР) Украины в городе Запорожье, который контролируется киевским правительством.
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