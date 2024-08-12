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  • rutraveller
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Вырастут ли цены на такси: подробности о новом страховании

Вырастут ли цены на такси: подробности о новом страховании

ЦБ и Минфин не нашли оснований для отсрочки новой страховки для такси, сообщают СМИ. Ранее перевозчики просили власти перенести введение обязательного страхования для перевозчиков такси (ОСГОП) на 2028 год, однако оно появится уже с 1 сентября 2024 года.

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