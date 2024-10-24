Синара выкупила большую часть акций одного из крупнейших заводов Екатеринбурга

Ранее почти 100% ценных бумаг принадлежали организации, контролируемой «Газпромбанком». Теперь он будет участвовать в управлении «Уралхиммашем» вместе с «Синарой» Группа компаний «Синара» выкупила 79,99% акций Уральского завода химического машиностроения в Екатеринбурге.