Евростат: Россия входит в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз

Данные Евростата свидетельствут, что Российская Федерация спустя полтора года вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Европейский союз в результате максимальных с марта прошлого года объемов закупок.
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