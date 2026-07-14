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Физики впервые объяснили, почему золото не тускнеет тысячелетиями

Физики впервые объяснили, почему золото не тускнеет тысячелетиями

В научном сообществе ранее было принято считать, что «вечный блеск» золота объясняется исключительно его инертной химической природой — то есть тем, что оно изначально неохотно взаимодействует с окружающей средой.

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