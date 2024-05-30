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Стоит ли ожидать роста цен на мясо на фоне масштабных паводков в Казахстане

Стоит ли ожидать роста цен на мясо на фоне масштабных паводков в Казахстане

Вице-министр сельского хозяйства Казахстана Амангали Бердалин в кулуарах Сената 30 мая рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита мяса и мясной продукции и роста цен на фоне паводков в Казахстане, сообщает Zakon.

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