Стоит ли ожидать роста цен на мясо на фоне масштабных паводков в Казахстане

Вице-министр сельского хозяйства Казахстана Амангали Бердалин в кулуарах Сената 30 мая рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита мяса и мясной продукции и роста цен на фоне паводков в Казахстане, сообщает Zakon.