НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

153 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • StarPer
    Детей иностранцев вообще не должно быть в наших школах, пусть учатся в своих посольствах.Тестирование дете...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    Крупную рыбу чищу, потрошу и только потом замораживаю, мелочь вроде мойвы или бычков замораживаю как есть, при пример...Нутрициолог Алена...
  • Сергей Косторнов
    В первую   очередь  нао  привлечь   хозяев   этого   хлама !!!!  Что  то  это  так  тактично   об  этом  молчат  !!!!...В Общественной па...

В полиции заинтересовались обстоятельствами школьной драки в Колпино

В полиции заинтересовались обстоятельствами школьной драки в Колпино

Восьмиклассник получил травму живота и повреждение селезенки Петербургская полиция заинтересовалась обстоятельствами драки в колпинской школе, в результате которой восьмиклассник получил тупую травму живота и травматическое повреждение селезенки, после чего был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх