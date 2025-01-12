В полиции заинтересовались обстоятельствами школьной драки в Колпино

Восьмиклассник получил травму живота и повреждение селезенки Петербургская полиция заинтересовалась обстоятельствами драки в колпинской школе, в результате которой восьмиклассник получил тупую травму живота и травматическое повреждение селезенки, после чего был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.