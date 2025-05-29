Брянцы сообщили о ночном налете дронов ВСУ

Кроме того, очевидцы утверждают, что в небе был замечен дрон «Баба-яга».Сегодня вечером, 29 мая, жители Стародубского округа в одном из приграничных пабликов сообщили о ночном налете украинских беспилотников.
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