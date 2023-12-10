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Депутат ГД Пискарев: Спецслужбы НАТО активизировались перед выборами в РФ

Депутат ГД Пискарев: Спецслужбы НАТО активизировались перед выборами в РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации зафиксировала активизацию спецслужб государств НАТО на фоне начала в России предвыборной кампании.

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