ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

80 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • леонид рыбаков
    ОЧЕНЬ НЕ ПОНЯТНАЯ ИСТОРИЯ.  А ГДЕ ВЗАИМО ВЫРУЧКА А ПОЧЕМУ КОПТЕРАМИ НЕ СБРАСЫВАЛИ ЧТО НАДО БЫЛО---- НО МУЖИК МОЛОДЕЦ ...Российский боец 2...
  • Sergiy Che
    Эт вам не рекламную "Теслу" на старом совковом двигателе в космос запузырить.... 😄В Сети появилось ...
  • Игорь Васиков
    Военные НАТО теперь входят в ВСУ?ВС РФ нанесут отв...

Небензя: ВСУ атаковали «Турецкий поток» по наводке США и Британии — 1058-й день СВО

Небензя: ВСУ атаковали «Турецкий поток» по наводке США и Британии — 1058-й день СВО

Есть основания полагать, что попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотниками компрессорную станцию (КС) «Русская» в краснодарском селе Гай-Кодзор была предпринята по указанию США и Великобритании, заинтересованных в подсаживании Евросоюза на дорогой сжиженный природный газ, заявил 16 января заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх