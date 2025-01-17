Небензя: ВСУ атаковали «Турецкий поток» по наводке США и Британии — 1058-й день СВО

Есть основания полагать, что попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотниками компрессорную станцию (КС) «Русская» в краснодарском селе Гай-Кодзор была предпринята по указанию США и Великобритании, заинтересованных в подсаживании Евросоюза на дорогой сжиженный природный газ, заявил 16 января заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине.