Есть основания полагать, что попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотниками компрессорную станцию (КС) «Русская» в краснодарском селе Гай-Кодзор была предпринята по указанию США и Великобритании, заинтересованных в подсаживании Евросоюза на дорогой сжиженный природный газ, заявил 16 января заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине.
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