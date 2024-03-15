В Тверской области стартовал первый день выборов президента РФ

Жительницу Фировского муниципалитета Тверской области Елену Горошкину знают многие фировчане. Этот человек всегда на виду – и по долгу службы (директор районного дома культуры), и по активной жизненной позиции.
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