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Валерий Алфосов: «Даже не думаем о замене Далалояна в личном многоборье. Если только Артур сам скажет, что по состоянию здоровья не сможет выступить»

Старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов рассказал о состоянии Артура Далалояна накануне выступления в личном многоборье в Токио-2020.

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