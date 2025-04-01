РБК: банки обратились в Роскомнадзор из-за кешбэк-мошенников

Ассоциация банков России (АБР) обратилась в Роскомнадзор с инициативой по борьбе с клиентами, злоупотребляющими программами лояльности, включая создание межбанковской базы фродеров и блокировку обучающих материалов в интернете.
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