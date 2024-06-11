Маск назвал новый ИИ от Apple «жуткой шпионской программой»

Презентация новой системы генеративного искусственного интеллекта Apple Intelligence / © Apple Как утверждают разработчики, Apple Intelligence сможет генерировать текст, изображения и выполнять различные действия в приложениях на устройствах Apple, а также ежедневно помогать пользователю в решении задач, основываясь на анализе его личной информации, не нарушая конфиденциальность.
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