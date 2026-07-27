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Bank of America назвал уровень, после которого Япония может вмешаться в курс иены

Bank of America назвал уровень, после которого Япония может вмешаться в курс иены

Bank of America предупредил, что доверие инвесторов к японской иене продолжает снижаться. По оценке банка, курс USD/JPY уже превысил отметку 163, а реальный эффективный обменный курс японской валюты опустился до уровней, которые последний раз наблюдались еще в 1960-х годах.

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