Bank of America назвал уровень, после которого Япония может вмешаться в курс иены

Bank of America предупредил, что доверие инвесторов к японской иене продолжает снижаться. По оценке банка, курс USD/JPY уже превысил отметку 163, а реальный эффективный обменный курс японской валюты опустился до уровней, которые последний раз наблюдались еще в 1960-х годах.