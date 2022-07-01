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Отключение света за долг в 5 тысяч рублей — закон или «злобство» энергетиков? Ответы БГЭС

Отключение света за долг в 5 тысяч рублей — закон или «злобство» энергетиков? Ответы БГЭС

Каковы последствия DDos-атак на официальный сайт барнаульской горэлектросети и что делать, если работа электросчётчика вызывает сомнения, а суммы в квитанциях за свет выросли в два раза? С такими вопросами обратились барнаульцы к специалистам БГЭС.

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