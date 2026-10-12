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ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

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Мошенники перешли на золотые слитки: пенсионер отдал их на улице Героев Панфиловцев

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Тушино совместно с коллегами из УВД по СЗАО и столичного Главка задержали соучастника дистанционных мошенников.

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