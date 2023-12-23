Карагандинский оркестр имени Таттимбета подготовил новогодний концерт

В концертном зале «Шалкыма» 24 декабря в 17:00 состоится новогодний концерт Академического оркестра казахских народных инструментов имени Таттимбета «Шоу-фольк-джаз-концерт», сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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