Экономист Балынин рассказал, как вырастет зарплата россиян в конце 2025 года

МОСКВА, 7 апреля, ФедералПресс. Прогнозы на конец 2025 года говорят о том, что средняя заработная плата россиян в декабре составит около 140 тысяч рублей, что на 57 % больше по сравнению с январем того же года и на 40 % выше среднегодового уровня.
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