Каждый пятый ПК теперь оснащён ИИ-ускорителем, но люди покупают их не из-за э...

Каждый пятый ПК теперь оснащён ИИ-ускорителем, но люди покупают их не из-за этогоПоставки настольных и мобильных компьютеров с ускорителями для приложений искусственного интеллекта достигли 13,2 единиц в третьем квартале 2024 года, что составляет 20 % от всех поставок ПК за указанный период, по подсчётам агентства Canalys.
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