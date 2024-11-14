Каждый пятый ПК теперь оснащён ИИ-ускорителем, но люди покупают их не из-за э...

Каждый пятый ПК теперь оснащён ИИ-ускорителем, но люди покупают их не из-за этогоПоставки настольных и мобильных компьютеров с ускорителями для приложений искусственного интеллекта достигли 13,2 единиц в третьем квартале 2024 года, что составляет 20 % от всех поставок ПК за указанный период, по подсчётам агентства Canalys.