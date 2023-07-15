Когда Цак подарили. В советском мультфильме "Василиса Микулишна" 1975 года означенная Василиса, переодевшись татарским нойоном, едет к князю Владимиру требовать "дань за 12 лет" Фраза эта стала мемом, символизирующим и зависимость, и трудновыполнимость требований.
"Дань за 12 лет". НАТО формулирует украинское иго
Комментарии
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Владимир Алтайцев
К чему все эти рассуждения, когда гибнут люди в Донбассе, в Курске и Белгороде?Бить надо ВСУ, а не болать.
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14 час.
Евгений МакЛауд
бить надо жидоанглосаксов, прям в местах принятия решений, тогда и не будут гибнуть ЛЮДИ. Но на такое у расейских начальников яиц нету.
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11 час.
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