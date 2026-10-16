В сентябре 2026 года продажи новых автомобилей сегмента Luxury в России сократились на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 52 единицы, впервые показав отрицательную динамику с начала года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».