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Несекретные материалы

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«Отбой тарифной тревоги» от Трампа – вынужденная мера или хитрый план?

«Отбой тарифной тревоги» от Трампа – вынужденная мера или хитрый план?

Невероятный кульбит, который продемонстрировал Дональд Трамп, поставив на паузу в 90 дней свои же драконовские пошлины, вызвавшие настоящее цунами в мировой экономике, произвели фурор едва ли не больший, чем само развязывание главой Белого дома «тарифной войны» против всего света.

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