«Отбой тарифной тревоги» от Трампа – вынужденная мера или хитрый план?

Невероятный кульбит, который продемонстрировал Дональд Трамп, поставив на паузу в 90 дней свои же драконовские пошлины, вызвавшие настоящее цунами в мировой экономике, произвели фурор едва ли не больший, чем само развязывание главой Белого дома «тарифной войны» против всего света.