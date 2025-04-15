Дело комика Поперечного о дискредитации армии закрыли

Московский городской суд прекратил административное дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России в отношении уехавшего из России популярного комика Данилы Поперечного (признан Минюстом России иноагентом).
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