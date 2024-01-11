Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 053 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Горшков
    У Булгакова в "Мастере и Маргарите" был "нехороший дом" - а для российской истории - весь город Харьков "нехороший"! ...Во время Великой ...
  • Модест
    Я тоже могу сказать на Красной площади, что Рейган дурак и мне за это ничего не будет! Кажется откуда-то тухлятинкой ...Хватит это терпеть!
  • ВераВерная
    Вот именно.Во время Великой ...

Белый дом объявил о прекращении военной помощи Киеву

Белый дом объявил о прекращении военной помощи Киеву

Такое решение принято в связи с отсутствием бюджетных средств.Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх