"Личный телепат Сталина" – так себя называл Вольф Мессинг. Человек, который остаётся загадкой. Ему приписывают множество судьбоносных предсказаний: дату окончания Великой Отечественной войны и даже пандемию в 2020-м.
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