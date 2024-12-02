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Всем дорогам в РФ предложили дать собственные наименования

Всем дорогам в РФ предложили дать собственные наименования

Минтранс РФ предложил дать всем российским дорогам собственные наименования. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщил «Коммерсантъ» 1 декабря.

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