Всем дорогам в РФ предложили дать собственные наименования

Минтранс РФ предложил дать всем российским дорогам собственные наименования. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщил «Коммерсантъ» 1 декабря.
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