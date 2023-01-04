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Мэттью Ткачак сделал 1-й хет-трик за «Флориду» в матче с «Аризоной». Только Буре быстрее забросил первые 20 шайб за клуб

Мэттью Ткачак сделал 1-й хет-трик за «Флориду» в матче с «Аризоной». Только Буре быстрее забросил первые 20 шайб за клуб

Мэттью Ткачак сделал 1-й хет-трик за «Флориду» в матче с «Аризоной». Форвард был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ между «Пантерс» и «Койотис» (5:3), всего набрав 4 (3+1) очка.

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