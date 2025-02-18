В Тамбове на встречке столкнулись "LADA Granta" и "Nissan Juke"

В Тамбове в ДТП пострадал водитель иномарки. Авария случилась 17 февраля на улице Запрудной. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 51-летний водитель автомобиля "LADA Granta - 219170" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Nissan Juke" под управлением 42-летней женщины, которая ехала в попутном направлении и выполняла разворот.