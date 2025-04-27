Эколог Марьинский: в Центральной России может проснуться большое число комаров

Эколог Вадим Марьинский проинформировал о том, что огромные полчища комаров в обозримом будущем способны будут наводнить центральные регионы Российской Федерации в том случае, если погодный фон будет оставаться благоприятным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии