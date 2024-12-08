Собянин оценил значение профподготовки московских медиков

t.me/Мэр Москвы Сергей Собянин Качественное и своевременное обучение врачей и медсестер флагманских медицинских центров и приемных отделений в клиниках Москвы является важнейшим условием для спасения жизни и сохранения здоровья пациентов.
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