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Бизнес-коуч из Чебоксар перевела мошенникам 16 миллионов рублей через банкомат

Бизнес-коуч из Чебоксар перевела мошенникам 16 миллионов рублей через банкомат

При этом рядом с банкоматами стояла картонная фигура полицейского, предупреждающего о мошенниках. Злоумышленники убедили женщину, что её аккаунт на Госуслугах взломан, и чтобы на неё не набрали кредитов, она должна перевести средства страховым агентам.

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