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Губернатор Подмосковья: акция "День добрых дел" соберет более миллиона школьников

Губернатор Подмосковья: акция "День добрых дел" соберет более миллиона школьников

На масштабной акции "День добрых дел", которая пройдет во всех школах Московской области в ближайшую субботу 27 апреля, ученики проведут уборку территорий, парков, воинских захоронений, а также поучаствуют в различных благотворительных мероприятиях.

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