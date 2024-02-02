Представитель бизнес-омбудсмена Республики Башкортостан принял участие в профилактических визитах Минэкологии РБ

Сотрудники Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан совместно с представителем Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан провели обязательные профилактические визиты в отношении одного из крупнейших поставщиков жилищно-коммунальных услуг в Уфимском районе республики – ООО ЖКХ «Шемяк» и в отношении предприятия по производству мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов – ООО «Ольховое».
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