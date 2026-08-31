Дело в камнях: альпинист Захаров выдвинул новые версии пропажи Усольцевых

Эксперт предположил, что главу семейства подвели скользкие камни и непогода.Пятикратный чемпион Советского Союза по альпинизму Николай Захаров предложил свежий взгляд на обстоятельства исчезновения семейства Усольцевых в Кутурчинском Белогорье в сентябре прошлого года.