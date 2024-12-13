Суд приговорил чиновника мэрии Кызыла к двум годам условно за халатность

Кызылский городской суд приговорил бывшего исполняющего обязанности начальника департамента мэрии Кызыла в Туве к двум годам лишения свободы условно за халатность, которая привела к обрушению дома и гибели человека, сообщает прокуратура Тувы в Telegram.
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