Представитель Госдепа по‑хамски отреагировал на вопрос о расследовании теракта с Ил‑76

РИАМО - 6 фев. Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель по-хамски ответил на вопрос о том, возможно ли расследование Вашингтоном теракта Киева против российского самолета Ил-76, сообщает РИА Новости.
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