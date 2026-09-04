Полтава установила спорный памятник Шекспиру в ботаническом саду

В Полтаве в Ботаническом саду имени В. Г. Короленко появился памятник Уильяму Шекспиру. Первая скульптура драматурга на Украине вызвала бурю критики из-за необычного выражения лица, с выпученными глазами и приоткрытым ртом, схожего с куклой ужасов.