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Царьград

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Полтава установила спорный памятник Шекспиру в ботаническом саду

Полтава установила спорный памятник Шекспиру в ботаническом саду

В Полтаве в Ботаническом саду имени В. Г. Короленко появился памятник Уильяму Шекспиру. Первая скульптура драматурга на Украине вызвала бурю критики из-за необычного выражения лица, с выпученными глазами и приоткрытым ртом, схожего с куклой ужасов.

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