Актер Бикович: сербы похожи на россиян по менталитету

Актер Милош Бикович в интервью изданию PROZvezd рассказал, как относится к любви российской публики. Бикович отметил сходство менталитета между российской и югославской публикой указав на общую социалистическую эстетику на уровне подсознания.
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