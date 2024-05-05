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Актер Бикович: сербы похожи на россиян по менталитету

Актер Бикович: сербы похожи на россиян по менталитету

Актер Милош Бикович в интервью изданию PROZvezd рассказал, как относится к любви российской публики. Бикович отметил сходство менталитета между российской и югославской публикой указав на общую социалистическую эстетику на уровне подсознания.

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