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Татар-информ

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«Мастеровые» покажут спектакль к 400-летию Набережных Челнов и 50-летию КАМАЗа

«Мастеровые» покажут спектакль к 400-летию Набережных Челнов и 50-летию КАМАЗа

Фото: пресс-служба фонда "Живой город" В театре «Мастеровые» 12 сентября состоится премьера спектакля «Люди города Н» в постановке режиссера и соучредителя фонда «Живой город» Дианы Сафаровой и режиссера Ильнура Гарифуллина.

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