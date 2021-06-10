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Чистосердечное признание: да, это мы споили всех британских солдат в Эстонии!

Чистосердечное признание: да, это мы споили всех британских солдат в Эстонии!

  Третья Мировая война началась! Алкогольный, театральный и галлюциногенный спецназы России атакуют войска НАТО в Эстонии.

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