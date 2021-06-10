Чистосердечное признание: да, это мы споили всех британских солдат в Эстонии!

События в миреЧистосердечное признание: да, это мы споили всех британских солдат в Эстонии! Третья Мировая война началась! Алкогольный, театральный и галлюциногенный спецназы России атакуют войска НАТО в Эстонии.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ДоронкинБедная печень у Петрова с БашировымАлександр ТрофимовУАК МОЖНО СПОИТЬ АНГЛО-САКСОНСКИХ АЛКОГОЛИКОВ?ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВИ не только споить и растлить , если им по полевой почте посылать водку наркотики и бабКомментировать
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