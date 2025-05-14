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Петербургский дневник

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Беглов: несмотря на давление санкций Петербург заработал на 200 млрд рублей больше, чем годом ранее

Беглов: несмотря на давление санкций Петербург заработал на 200 млрд рублей больше, чем годом ранее

Губернатор выступил в городском парламенте Сегодня, 14 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе своего выступления в парламенте города с отчетом о проделанной работе за 2024 год заявил, что несмотря на давление санкций и ужесточение кредитной политики, Северная столица заработала на 200 млрд рублей больше, чем годом ранее.

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